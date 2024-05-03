В Україні існує чимало пільгових категорій громадян, які можуть скористатися знижками на комунальні послуги. Це регулюється законодавством, яке враховує середньомісячний дохід особи та її сім'ї. Пільги можуть включати зниження оплати за комунальні послуги або повне звільнення від оплати комуналки. Про це повідомили у ПФУ.

Основні види пільг на комуналку включають:

Оплата за користування житлом, включно з квартирною платою та витратами на утримання будівель, споруд і прибудинкових територій;

Управління багатоквартирними будинками та надання основних комунальних послуг: постачання холодної та гарячої води, водовідведення, тепло та електроенергія, природний газ (з транспортуванням, розподілом і постачанням), централізоване опалення, вивіз побутових відходів;

Користування твердим побутовим паливом та скрапленим газом.

Відповідно до чинного законодавства України, пільги на комуналку надаються наступним категоріям громадян:

Особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Дружинам (чоловікам), опікунам дітей померлих громадян - ліквідаторів Чорнобильської аварії;

Сім'ям з дітьми з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу;

Дітям, які постраждали внаслідок катастрофи;

Учасникам війни та особам з особливими заслугами перед державою, їх вдовам (вдівцям) та батькам;

Батькам та членам сімей осіб, які загинули або померли під час виконання обов'язків у службі цивільного захисту;

Багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям;

Пенсіонерам, які колишні працівники освіти, медицини, фармації та інших галузей;

Пенсіонерам, які раніше працювали у закладах культури та освіти в сільській місцевості.

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