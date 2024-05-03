В Украине существует много льготных категорий граждан, которые могут воспользоваться скидками на коммунальные услуги. Это регулируется законодательством, учитывающим среднемесячный доход лица и его семьи. Льготы могут включать снижение оплаты за коммунальные услуги или полное освобождение от оплаты коммуналки. Об этом сообщили в ПФУ.

Основные виды льгот на коммуналку включают:

Оплата за пользование жильем, включая квартирную плату и расходы на содержание зданий, сооружений и придомовых территорий;

Управление многоквартирными домами и предоставление основных коммунальных услуг: снабжение холодной и горячей водой, водоотвод, тепло и электроэнергия, природный газ (с транспортировкой, распределением и снабжением), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов;

Использование твердого бытового топлива и сжиженного газа.

Согласно действующему законодательству Украины, льготы на коммуналку предоставляются следующим категориям граждан:

Лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;

Дружинам (мужчинам), опекунам детей умерших граждан – ликвидаторов Чернобыльской аварии;

Семьям с детьми с инвалидностью из-за Чернобыльской катастрофы;

Детям, пострадавшим в результате катастрофы;

Участникам войны и лицам с особыми заслугами перед государством, их вдовам (вдовцам) и родителям;

Родителям и членам семей лиц, погибших или умерших при исполнении обязанностей в службе гражданской защиты;

Многодетным семьям, детским домам семейного типа и приемным семьям;

Пенсионерам, бывшим работникам образования, медицины, фармации и других отраслей;

Пенсионерам, ранее работавшим в учреждениях культуры и образования в сельской местности.

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