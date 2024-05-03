Постачальники мають право стягнути заборгованість за комуналку зі споживача у судовому порядку, але це ще не всі способи, якими карають.

Багато українців цікавить, які наслідки можуть виникнути, якщо вони не вчасно оплачуватимуть комунальні послуги. Також, чи передбачені за це штрафи та пеня. Юрист Анастасія Цибулько пояснила, що буде за несплату комунальних послуг в Україні.

За словами юриста Анастасії Цибулько, якщо особа не буде регулярно оплачувати комунальні послуги, тепер на неї можуть бути нараховані штрафи та пеня. Постачальники тепер мають право вимагати сплати заборгованості через суд.

Зазначено, що відновлено процедуру стягнення боргів через суд, яка була вжита до російської агресії. Це можливо лише у випадку, якщо особа відмовляється добровільно погасити борги або не укладає договір про реструктуризацію.

За інформацією юриста Анастасії Цибулько, споживачі мають право подати заяву на списання заборгованості, але це можливо лише після того, як постачальник звернеться до суду щодо її стягнення.

У тому випадку, коли суд визначить, що права споживача були порушені, заборгованість може бути списана у таких ситуаціях:

заборгованість триває понад 3 роки;

борги нараховані попереднім власником житла;

борги, які не відповідають площі житла;

споживач визнаний банкрутом у судовому порядку.

Цибулько також зазначає, що постачальники мають право припинити комунальні послуги за будь-який борг, але це має бути здійснено не раніше, ніж за 10 робочих днів до дня відключення, з обов’язковим попередженням споживача.

Джерело: 24 Канал.

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