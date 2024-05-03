Поставщики имеют право взыскать задолженность за коммуналку с потребителя в судебном порядке, но это еще не все наказуемые.

Многие украинцы интересуются, какие последствия могут возникнуть, если они не будут вовремя оплачивать коммунальные услуги. Также предусмотрены ли за это штрафы и пеня. Юрист Анастасия Цыбулько объяснила, что будет за неуплату коммунальных услуг в Украине.

По словам юриста Анастасии Цыбулько, если лицо не будет регулярно оплачивать коммунальные услуги, теперь на него могут быть начислены штрафы и пеня. Поставщики теперь вправе потребовать уплаты задолженности через суд.

Отмечено, что возобновлена ​​процедура взыскания долгов через суд, принятая к российской агрессии. Это возможно только в том случае, если лицо отказывается добровольно погасить долги или не заключает договор о реструктуризации.

По информации юриста Анастасии Цыбулько, потребители имеют право подать заявление на списание задолженности, но это возможно только после того, как поставщик обратится в суд по его взысканию.

В том случае, когда суд определит, что права потребителя были нарушены, задолженность может быть списана в следующих ситуациях:

задолженность длится более 3 лет;

долги начислены предыдущим собственником жилья;

долги, не соответствующие площади жилья;

потребитель признан банкротом в судебном порядке.

Он также отмечает, что поставщики имеют право прекратить коммунальные услуги за любой долг, но это должно быть осуществлено не ранее, чем за 10 рабочих дней до дня отключения, с обязательным предупреждением потребителя.

Источник: 24 Канал.

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