Мобільний оператор «Київстар» на тлі нових скарг попередив всіх своїх абонентів про списання грошей з рахунку – за що і про якій суми йдеться.

Нове зростання тарифів викликало у абонентів «Київстар» хвилю невдоволення якістю послуг, пише Politeka.net.

Люди повідомляють, що гроші списуються, а послуги не надаються, до операторів неможливо додзвонитися, з Інтернетом теж є проблеми.

Так, одна з абоненток поскаржилася на нібито безпадставне списання грошей з рахунку.

«Вчора вкрали у моєї дитини 150грн ,коли вона поклала гроші на рахунок, щоб замовити пакет. Блискавично списали, наче так і треба, а потім люб'язно запропонували послуги за 20 грн. в день. Втіхаря, серед білого дня зняли кошти просто так. Це хто так робить? Злодії і аферисти», - поскаржилая жінка на сторінці «Київстар» у Facebook.

Також абонентка підкреслила, що така ситуація в її родині вже не вперше:

«У моєї мами теж вкрали гроші за пакет. Виявляється, що автоматично тепер він не нараховується. Тобто сам думай, як його замовити.Це не проблема оператора. На хвилиночку бабусі 80 років.Та пофігу ,головне тиронуть встигнути. Я з вами з 2004 року,але буду прощатись, дістали…».

У «Київстар» пояснили, як саме і за що списуються гроші з рахунку.

«Зняття коштів з рахунку того чи іншого номера Київстар здійснюється на підставі даних про використання послуг моб. зв'язку, отриманих від обладнання нашої компанії, та умов тарифного плану\послуг за номером», - попередили у компанії.

Зазначимо, що абоненти «Київстар» помужть самостійно дізнатися, за що були списані гроші з рахунку.

Так, систему своїх витрат можна побачити в додатку «Мій Київстар». Для цього потрібен тільки доступ в Інтернет.

«Абоненти предоплаченого зв'язку отримують доступ до інформації про витрати починаючи з дати реєстрації в системі. Контрактні абоненти можуть переглянути інформацію про витрати за рік (або з моменту підключення номера)», - кажуть в «Київстар».

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