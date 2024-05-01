Абонентам мобільного оператора «Київстар» необхідно мати на увазі, що відсьогодні починають діяти чергові зміни – які саме.

Про ще одні зміни «Київстар» оголосив на своєму офіційному сайті, пише Politeka.net.

Так, з 1 травня Суперсила Домашній Інтернет буде доступною для тарифів передплати ТВІЙ Оптимум та LOVE UA Сила.

«А для тарифу ТВІЙ Максимум ця Суперсила не надаватиметься», - попередили у «Київстар».

Також в компанії нагадали абонентам, що кожен може вибрати один із тарифів ВСЕ РАЗОМ, куди включено одразу три послуги. Це мобільний зв’язок, Домашній Інтернет та ТВ-пакет.

Як наголошують у «Київстар», лінійка ВСЕ РАЗОМ дозволяє економити до 50% вартості всіх трьох послуг, порівняно із вартістю оплати кожної окремо та оплачувати тариф одним платежем.

Нагадаємо також, що з 30 квітня оновлено умови роумінгу від «Київстар» в Монголії.

Вихідні дзвінки на номери України та країни перебування, а також всі вхідні дзвінки будуть коштувати 150 грн/хв. Вартість кожного SMS - 15 гривень. Інтернет коштуватиме 20 грн/50 КБ.

Крім того, абонентам необхідно мати на увазі, що в цій країні не будуть доступними послуги «Суперсила Роумінг», пакети «Ідеальний роумінг» та «Комфортний роумінг», а також «IoT Роумінг».

Також зазначимо, що у найближчі три роки Київстар планує інвестувати в Україні 600 мільйонів доларів США для відбудови інфраструктури в деокупованих населених пунктах і для розвитку нових технологій зв'язку.

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