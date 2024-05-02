Мобильный оператор «Киевстар» на фоне новых жалоб предупредил всех своих абонентов о списании денег со счета – за что и о какой сумме идет речь.

Новый рост тарифов вызвал у абонентов "Киевстар" волну недовольства качеством услуг, пишет Politeka.net.

Люди сообщают, что деньги списываются, а услуги не предоставляются, операторам невозможно дозвониться, с Интернетом тоже есть проблемы.

Так, одна из абоненток пожаловалась на якобы безосновательное списание денег со счета.

«Вчера украли у моего ребенка 150грн, когда он положил деньги на счет, чтобы заказать пакет. Молниеносно списали, как будто так и надо, а потом любезно предложили услуги за 20 грн. в день. Втихаря среди бела дня сняли средства просто так. Это кто это делает? Воры и аферисты» , - пожаловавшая женщина на странице «Киевстар» в Facebook.

Также абонент подчеркнула, что такая ситуация в ее семье уже не впервые:

«У моей мамы тоже украли деньги за пакет. Оказывается, автоматически теперь он не начисляется. То есть сам думай, как его заказать. Это не проблема оператора. На минуточку бабушки 80 лет. Да пофигу, главное тирануть успеть. Я с вами с 2004 года, но буду прощаться, получили…».

В «Киевстар» объяснили, как именно и за что списываются деньги со счета.

«Снятие средств со счета того или иного номера Киевстара осуществляется на основании данных об использовании услуг моб. связи, полученные от оборудования нашей компании, и условий тарифного плана\услуг по номеру», - предупредили в компании.

Отметим, что абоненты Киевстар помогут самостоятельно узнать, за что были списаны деньги со счета.

Так, систему своих расходов можно увидеть в приложении «Мой Киевстар». Для этого требуется только доступ в Интернет.

«Абоненты предоплаченной связи получают доступ к информации о расходах начиная с даты регистрации в системе. Контрактные абоненты могут просмотреть информацию о расходах за год (или с момента подключения номера)», - говорят в «Киевстар».

Последние новости Украины:

"Киевстар" извинился перед абонентами за новые проблемы.

Изменения с сегодняшнего дня: "Киевстар" обратился к абонентам.

Номер телефона могут украсть: в "Киевстар" предупредили всех.