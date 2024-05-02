Ціни на ранні овочі, такі як помідори, огірки, буряк та часник, зросли, а також спостерігається підвищення цін на фрукти. Проте у травні очікується певне зниження вартості на борщовий набір.

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На 29 квітня вартість молодого буряка та молодого часнику виявилася найвищою серед ранніх овочів на ринку. Кіло буряка коштує близько 159 гривень, а часник - приблизно 176,57 гривні.

Ціни на зелену цибулю, петрушку та кріп коливаються в межах від 30 до майже 36 гривень за 100 грам.

За даними на 23 квітня 2024 року порівняно з 31 березня цього року, ціни на банани підвищилися до 69,40 гривень за кілограм (+6,9%), на мандарини - до 76,33 гривень за кілограм (+24,8%), на виноград - до 279,44 гривень за кілограм (+6,34%), а на яблука - до 25,39 гривень за кілограм (+29,5%). У той же час, ціни на апельсини знизилися до 70,52 гривень за кілограм (-1,4%), а на лимони - до 56,40 гривень за кілограм (-3,8%).

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Експерт Інна Сало повідомила, що за інформацією Міністерства фінансів, у квітні 2024 року спостерігалося зростання середніх цін на деякі види фруктів, і ця тенденція продовжиться у травні.

Згідно з прогнозними аналізами Інституту аграрної економіки, в травні очікується подальше незначне подорожчання фруктів. Інна Сало передбачає, що в травні ціни на яблука можуть збільшитися до 27 гривень за кілограм, а на виноград - до 285 гривень за кілограм. Вартість апельсинів може досягти 75 гривень за кілограм, лимонів - 57 гривень, бананів - 70 гривень, а мандаринів - 77 гривень за кілограм.

Також Інна Сало зазначила, що зі збільшенням пропозиції овочів закритого грунту, ціни на овочевий борщовий набір можуть знизитися у травні.

Джерело: 24 Канал.

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