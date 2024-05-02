Эксперт Инна Сало сообщила, что, по информации Министерства финансов, в апреле 2024 года наблюдался рост средних цен на некоторые виды продуктов.

Цены на ранние овощи, такие как помидоры, огурцы, свекла и чеснок выросли, а также наблюдается повышение цен на фрукты. Однако в мае ожидается некоторое снижение стоимости борщевого набора.

На 29 апреля стоимость молодой свеклы и молодого чеснока оказалась самой высокой среди ранних овощей на рынке. Кило свеклы стоит около 159 гривен, а чеснок – примерно 176,57 гривны.

Цены на зеленый лук, петрушку и укроп колеблются в пределах от 30 до 36 гривен за 100 грамм.

По данным на 23 апреля 2024 года по сравнению с 31 марта этого года, цены на бананы повысились до 69,40 гривен за килограмм (+6,9%), на мандарины – до 76,33 гривен за килограмм (+24,8%) , на виноград – до 279,44 гривен за килограмм (+6,34%), а на яблоки – до 25,39 гривен за килограмм (+29,5%). В то же время цены на апельсины снизились до 70,52 гривен за килограмм (-1,4%), а на лимоны - до 56,40 гривен за килограмм (-3,8%).

Эксперт Инна Сало сообщила, что, по информации Министерства финансов, в апреле 2024 года наблюдался рост средних цен на некоторые виды фруктов, и эта тенденция продолжится в мае.

Согласно прогнозным анализам Института аграрной экономики, в мае ожидается дальнейшее незначительное удорожание фруктов. Инна Сало предполагает, что в мае цены на яблоки могут увеличиться до 27 гривен за килограмм, а на виноград – до 285 гривен за килограмм. Стоимость апельсинов может достичь 75 гривен за килограмм, лимонов – 57 гривен, бананов – 70 гривен, а мандаринов – 77 гривен за килограмм.

Также Инна Сало отметила, что с увеличением предложения овощей закрытой почвы цены на овощной борщевой набор могут снизиться в мае.

Источник: 24 Канал.

Последние новости Украины:

Напомним, упала цена на один из популярных овощей.

Как сообщала Politeka, в преддверии Пасхи ожидается традиционное увеличение спроса на популярный продукт.

Также Politeka писала, сколько стоит праздничная выпечка.