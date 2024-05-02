Відповідно до інформації від Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради, грошова допомога передбачена для чотирьох категорій осіб.

Деякі українці, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), можуть отримати грошову допомогу. Зокрема, така грошова допомога надається мешканцям Бахмута з ініціативи місцевої територіальної громади. Про це повідомляє Усзн Бахмутської міської ради.

Відповідно до інформації від Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради, грошова допомога передбачена для чотирьох категорій осіб:

Сім'ї з дітьми до 18 років та/або студентами денної або дуальної форм навчання до 23 років, які не отримують ВПО виплати через високий дохід. Для отримання допомоги загальний середньомісячний дохід на кожного члена сім'ї за останній квартал перед зверненням не повинен перевищувати 12 592 грн.

Сім'ї без дітей до 18 років, де дорослі є зареєстрованими в центрі зайнятості як безробітні або ті, що шукають роботу. Максимальний середньомісячний дохід на одну особу має бути не вище 9 444 грн.

Працездатні особи віком до 23 років і від 50 до 55 років, які не мають власної сім'ї та зареєстровані як шукачі роботи. Їх дохід також не має перевищувати 9 444 грн за місяць.

Працездатні особи, які за місяць до звернення за допомогою втратили роботу чи джерело доходу і не знайшли нове працевлаштування.

Особи, які відповідають цим критеріям, мають звернутися за грошовою допомогою до Управління соціального захисту населення Бахмутської міськради для оформлення виплат.

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