В соответствии с информацией от Управления социальной защиты населения Бахмутского городского совета, денежная помощь предусмотрена для четырех категорий лиц.

Некоторые украинцы, имеющие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), могут получить денежную помощь. В частности, такая денежная помощь оказывается жителям Бахмута по инициативе местного территориального общества. Об этом сообщает Усзн Бахмутского городского совета.

Согласно информации от Управления социальной защиты населения Бахмутского городского совета, денежная помощь предусмотрена для четырех категорий лиц:

Семьи с детьми до 18 лет и/или студентами дневной или дуальной форм обучения до 23 лет, которые не получают ВПЛ выплаты из-за высокого дохода. Для получения пособия общий среднемесячный доход на каждого члена семьи за последний квартал перед обращением не должен превышать 12592 грн.

Семьи без детей до 18 лет, где взрослые зарегистрированы в центре занятости как безработные или ищущие работу. Максимальный среднемесячный доход на одного человека должен быть не выше 9444 грн.

Трудоспособные лица до 23 лет и от 50 до 55 лет, не имеющие собственной семьи и зарегистрированные в качестве искателей работы. Их доход также не должен превышать 9444 грн в месяц.

Трудоспособные лица, за месяц до обращения за помощью потерявшие работу или источник дохода и не нашедшие новое трудоустройство.

Лица, отвечающие этим критериям, должны обратиться за денежной помощью в Управление социальной защиты населения Бахмутского горсовета для оформления выплат.

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