Іноді ноутбук не вимикається коректно, і вам потрібно вимкнути його, утримуючи кнопку живлення, але якщо цей метод не працює, ви можете спробувати кілька кроків усунення несправностей.

Якщо проблема з програмним забезпеченням не дозволяє операційній системі вимкнути ноутбук, утримання кнопки живлення натиснутою більше чотирьох секунд зазвичай призводить до вимкнення обладнання комп'ютера, але закриття програмного забезпечення не відбувається.

Коли ноутбук знову запуститься, операційній системі може знадобитися додатковий час для відновлення файлів, і вона може перевірити або порекомендувати перевірити диски.

Перш ніж висмикувати вилку або виймати батарею ноутбука, спробуйте закрити якомога більше програм.

Якщо шнур живлення настільного комп'ютера підключено до панелі живлення або джерела безперебійного живлення за допомогою перемикача, використовуйте цей перемикач, щоб вимкнути живлення.

Якщо він підключений до розетки, просто швидко витягніть вилку.

Так само акумулятор ноутбука слід виймати одним плавним рухом.

Після відновлення живлення та перезавантаження ноутбука слід перевірити налаштування, які керують роботою кнопки живлення.

У операційній системі є налаштування, що дозволяють налаштувати дії комп'ютера при натисканні кнопки живлення та закритті кришки ноутбука.

Установки BIOS також можуть впливати на роботу кнопки живлення ноутбука. Щоб змінити налаштування BIOS, натисніть клавішу або комбінацію клавіш під час запуску.

Залежно від BIOS та ноутбука це можуть бути "F1", "F2", "DEL" або інші клавіші. На екрані може блимати повідомлення, яке вказує, яку клавішу натиснути. Після відображення настройок BIOS перевірте кожну сторінку на налаштування живлення.

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