Жоден ноутбук не працює вічно, але щоб отримати максимальну віддачу від своїх інвестицій, ви, ймовірно, захочете продовжити його життя якнайдовше.

Оновлення та ремонт можуть продовжити життя вашого ноутбука , але в певний момент вам, можливо, краще інвестувати в новий комп'ютер, а не витрачати гроші на постійне обслуговування.

Зрештою, кожен ноутбук починає гальмувати навіть якщо ви використовуєте його для тих же цілей, що і п'ять років тому.

Ваш ноутбук складається з кількох компонентів, кожен із яких має свою конкретну мету.

Будь-який із них (або кілька) може викликати уповільнення роботи чи інші проблеми.

По-перше, переконайтеся, що це не проблема програмного забезпечення. Завжди корисно запустити перевірку на віруси або шкідливе програмне забезпечення та переконатися у відсутності фонових інфекцій.

Ви також можете перевірити використання ресурсів програм: на ноутбуці відкрийте диспетчер завдань Windows (натисніть Ctrl+Shift+Esc) та натисніть «Докладніше».

На Mac відкрийте Spotlight (натисніть Command+Пробіл) і замість цього знайдіть «Монітор активності» .

Якщо ви бачите, що одна програма поглинає весь процесор або оперативну пам'ять, її видалення та заміна альтернативної може прискорити процес.

Також можливо, що один із ваших комплектуючих на ноутбуці повністю вийшов з ладу.

Проведіть тест жорсткого диска за допомогою такої програми, як HD Tune, яка має безкоштовну пробну версію.

Це дозволить вам дізнатися, наскільки повільними або ненормальними є деякі операції читання та запису, і чи не вийде з ладу жорсткий диск ноутбука.

Поки ви переглядаєте потенційні проблемні області на ноутбуці, перевірте свою оперативну пам'ять. Відмова оперативної пам'яті може призвести до уповільнення роботи, але також може перешкодити вашому ноутбуку увімкнутися.

Як тільки звузите проблему до одного або двох конкретних компонентів, ви зможете краще спланувати ремонт ноутбука.

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