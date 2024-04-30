Люди, які вже отримують субсидію, можуть її втратити через власну необачність або намагання обманути систему - є й інші причини.

Українські громадяни, які зазнають труднощів із самостійною оплатою комунальних послуг, мають можливість претендувати на отримання державної субсидії. При цьому потрібно відповідати певним майновим критеріям, наприклад, не мати новенького автомобіля або кількох об'єктів житлової нерухомості. Про це повідомили у Профспілці працівників освіти та науки України.

Сума субсидії визначається як різниця між загальною вартістю комунальних послуг та обов'язковим платежем, який розраховується індивідуально для кожної родини. Отримання субсидії може бути припинено у разі порушення умов її надання.

Сценарії, за яких субсидія може бути анульована, включають:

Наявність боргів за комунальні послуги, що перевищують три місяці та суму 680 грн. Продовження отримання субсидії можливе після погашення боргу або укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.

Неповне або невірне декларування доходів себе чи членів родини.

Здійснення членом родини покупок на суму понад 50,000 грн.

Невідшкодування незаконно нарахованої субсидії.

Зміна місця проживання. У такому випадку необхідно повідомити про завершення виплат та подати документи для отримання субсидії знову.

Смерть заявника. У цьому випадку член родини, який зазначений у декларації, може отримати частину вже нарахованої субсидії.

Добровільна відмова від субсидії з боку отримувача.

Також слід пам’ятати про обов'язок інформувати Пенсійний фонд про зміни у майновому стані протягом 30 днів від дати їх виникнення.

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