Украинские граждане, которые испытывают трудности с самостоятельной оплатой коммунальных услуг, имеют возможность претендовать на получение государственной субсидии. При этом необходимо соответствовать определенным имущественным критериям, например, не иметь нового автомобиля или нескольких объектов жилой недвижимости. Об этом сообщили в Профсоюзе работников образования и науки Украины.

Сумма субсидии определяется как разница между общей стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом, рассчитываемым индивидуально для каждой семьи. Получение субсидии может быть прекращено при нарушении условий ее предоставления.

Сценарии, при которых субсидия может быть аннулирована, включают:

Наличие долгов за коммунальные услуги, превышающие три месяца и 680 грн. Продолжение получения субсидии возможно после погашения долга или заключения соглашения о реструктуризации задолженности.

Неполное или неверное декларирование доходов о себе или членах семьи.

Совершение членом семьи покупок на сумму свыше 50,000 грн.

Невозмещение незаконно начисленной субсидии.

Смена места жительства. В таком случае необходимо сообщить о завершении выплат и подать документы для получения субсидии снова.

Смерть заявителя. В этом случае член семьи, указанный в декларации, может получить часть уже начисленной субсидии.

Добровольный отказ от субсидии со стороны получателя.

Также следует помнить об обязанности информировать Пенсионный фонд об изменениях в имущественном состоянии в течение 30 дней со дня их возникновения.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам предоставляется субсидия на аренду жилья.

Как писала Politeka, для субсидии требуются дополнительные документы.

Также Politeka сообщала, кому из украинцев будет отменена субсидия уже в этом году.