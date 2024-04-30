Різноманітну грошову допомогу можуть отримати українці. Благодійна організація надає грошову допомогу групам населення, які опинилися у вразливому становищі.
Жителям Дергачівської територіальної громади Харківської області доступна нова програма грошової допомоги, яку реалізує громадська організація "Дівчата" в рамках проекту Ukraine Child Protection AoR.
Кому надається грошова допомога: грошову допомогу можуть отримати особи, які опинилися у кризовій ситуації з таких категорій (що підтверджуються відповідними документами):
- дитина з інвалідністю;
- самотня мати/батько або опікун неповнолітніх дітей;
- дитина з тяжкими захворюваннями;
- багатодітна сім’я (3 та більше неповнолітніх дітей);
- сім’я (з дітьми), яка втратила житло через бойові дії.
Для отримання грошової допомоги необхідно:
- Мати дохід на одного члена сім’ї, що не перевищує 5865 грн. на місяць.
- За останні три місяці сім’я не повинна отримувати допомогу від інших благодійних організацій.
- Особисто присутнім бути під час реєстрації.
- Звітувати про використання отриманої цільової допомоги за призначенням, представивши квитанції, чеки та інше.
Як отримати грошову допомогу: для реєстрації на отримання грошової допомоги зверніться за номером: +38 (068) 378 20 60.
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