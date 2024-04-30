Різноманітну грошову допомогу можуть отримати українці. Благодійна організація надає грошову допомогу групам населення, які опинилися у вразливому становищі.

Жителям Дергачівської територіальної громади Харківської області доступна нова програма грошової допомоги, яку реалізує громадська організація "Дівчата" в рамках проекту Ukraine Child Protection AoR.

Кому надається грошова допомога: грошову допомогу можуть отримати особи, які опинилися у кризовій ситуації з таких категорій (що підтверджуються відповідними документами):

дитина з інвалідністю;

самотня мати/батько або опікун неповнолітніх дітей;

дитина з тяжкими захворюваннями;

багатодітна сім’я (3 та більше неповнолітніх дітей);

сім’я (з дітьми), яка втратила житло через бойові дії.

Для отримання грошової допомоги необхідно:

Мати дохід на одного члена сім’ї, що не перевищує 5865 грн. на місяць. За останні три місяці сім’я не повинна отримувати допомогу від інших благодійних організацій. Особисто присутнім бути під час реєстрації. Звітувати про використання отриманої цільової допомоги за призначенням, представивши квитанції, чеки та інше.

Як отримати грошову допомогу: для реєстрації на отримання грошової допомоги зверніться за номером: +38 (068) 378 20 60.

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