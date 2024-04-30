Разнообразную денежную помощь могут получить украинцы. Благотворительная организация оказывает денежную помощь группам населения, оказавшимся в уязвимом положении.
Жителям Дергачевского территориального общества Харьковской области доступна новая программа денежной помощи, которую реализует общественная организация " Девушки " в рамках проекта Ukraine Child Protection AoR.
Кому предоставляется денежная помощь: денежную помощь могут получить лица, оказавшиеся в кризисной ситуации из таких категорий (подтверждаемых соответствующими документами):
- ребенок с инвалидностью;
- одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей;
- ребенок с тяжелыми заболеваниями;
- многодетная семья (3 и более несовершеннолетних детей);
- семья (с детьми), потерявшая жилье из-за боевых действий.
Для получения денежной помощи необходимо:
- Иметь доход на одного члена семьи, не превышающий 5865 грн. на месяц.
- За последние три месяца семья не должна получать пособия от других благотворительных организаций.
- Лично присутствовать при регистрации.
- Отчитываться об использовании полученной целевой помощи по назначению, представив квитанции, чеки и прочее.
Как получить денежное пособие: для регистрации на получение денежной помощи обратитесь по номеру: +38 (068) 378 20 60.
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