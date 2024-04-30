Разнообразную денежную помощь могут получить украинцы. Благотворительная организация оказывает денежную помощь группам населения, оказавшимся в уязвимом положении.

Жителям Дергачевского территориального общества Харьковской области доступна новая программа денежной помощи, которую реализует общественная организация " Девушки " в рамках проекта Ukraine Child Protection AoR.

Кому предоставляется денежная помощь: денежную помощь могут получить лица, оказавшиеся в кризисной ситуации из таких категорий (подтверждаемых соответствующими документами):

ребенок с инвалидностью;

одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей;

ребенок с тяжелыми заболеваниями;

многодетная семья (3 и более несовершеннолетних детей);

семья (с детьми), потерявшая жилье из-за боевых действий.

Для получения денежной помощи необходимо:

Иметь доход на одного члена семьи, не превышающий 5865 грн. на месяц. За последние три месяца семья не должна получать пособия от других благотворительных организаций. Лично присутствовать при регистрации. Отчитываться об использовании полученной целевой помощи по назначению, представив квитанции, чеки и прочее.

Как получить денежное пособие: для регистрации на получение денежной помощи обратитесь по номеру: +38 (068) 378 20 60.

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