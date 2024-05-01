Цей рецепт завжди виручить, коли немає часу на приготування паски на дріжджах, тісто виходить ніжним і повітряним і на готування йде буквально одна година.

Рецепт паличка-виручалочка для приготування паски без дріжджів, він виручить завжди, коли немає часу готувати дріжджове тісто.

Рецепт бездрожжевої паски: Борошно - 440 гр. Молоко – 180 мл. Цукор – 200 гр. Яйця – 5 шт. Вершкове масло - 230 гр. Розпушувач тіста – 12 гр. Цедра 1 лимона родзинки – 60 гр. Цукати – 60 гр.

Отже, у глибоку ємність відправляємо 5 яєць, цукор і добре збиваємо міксером на максимальній швидкості, 3-4 хвилини.

Виходить пишна маса , потім додаємо молоко кімнатної температури, розм'якшене вершкове масло і перемішуємо на низьких обертах. Борошно змішуємо з розпушувачем та невеликими порціями у яєчну масу замішуємо тісто.

Далі в тісто натираємо цедру одного лимона, додамо, родзинки, цукати і все

перемішуємо.

Випікати паски без дріжджів потрібно в паперових формах, змащувати їх не потрібно, якщо ви випікатимете в металевій формі, то змастіть олією і присипте трохи борошном.

Заповнюємо тестом форми трохи більше половини, з цієї кількості інгредієнта виходить дві паски діаметром 12 сантиметрів і одна паска діаметром 9 сантиметрів.

Все відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин. Паски готові, дайте їм повністю охолонути і тепер знімаємо форми.

Не лякайтеся, що паски за цим рецептом зверху потріскалися, верхівки потрібно закрити глазур'ю, наприклад, на желатині.

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