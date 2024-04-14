Актриса и телеведущая Ольга Сумская рассказала об еще одном рецепте вкусного и сытного завтрака, приготовление которого не займет много времени.

Ольга Сумская предложила приготовить тосты Карбонара, пишет Politeka.net.

И для этого понадобятся такие ингредиенты: хлеб – 4 ломтика, перепелиное яйцо – 2 шт., ветчина – 20 г., молоко – 2 ст. л., творог – 15 г., майонез – 1,5 ч.л., соль – по вкусу, перец – по вкусу.

Начинаем приготовление – с соуса. Ольга Сумская натерла сыр на мелкой терке и добавила его к молоку.

«Существует множество вариаций соусов Карбонара, но основой всегда остается молочно-сырный вкус с кусочками бекона», – подчеркнула Ольга Сумская в эфире программы «Вкус дня».

Сыр и молоко Ольга Сумская поставила в микроволновку на 30 секунд. Когда сыр и молоко разогреются, берем два ломтика хлеба.

«В одном из них вырезаю мякоть, чтобы осталась только корочка. И поступаю так же со второй парой тостов», - рассказала Ольга Сумская.

Ветчину нарезаем соломкой.

«Кстати, умеренное употребление красного мяса полезно – оно отличный источник белка и полезных минералов», - отметила Ольга Сумская.

Рецепт тостов на завтрак.

Целые ломтики тоста смазываем майонезом и на них выкладываем корочки – выходит как бортики.

«Беру противень, внутрь тостов выливаю подготовленный соус и вбиваю куриное яйцо», - рассказала Ольга Сумская о ходе приготовления завтрака.

Рецепт тостов на завтрак.

По бокам тостов Карбонара выкладываем ветчину и ставим в духовку на 7-8 минут.

Вот и все, тосты Карбонара можно подавать на стол!

Ольга Сумская советует блюдо поперчить, посыпать зеленью или добавить любимых овощей.

Последние новости Украины:

С сырной корочкой: Сумская показала, как омлет на завтрак превратить в шедевр.

Сумская восхитила необычным рецептом на завтрак: так яйца вы еще не пробовали.

Рецепт нежных оладий на завтрак - почти без муки.