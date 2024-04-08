Ольга Сумська поділилася секретом сніданку, який можна назвати найкращим, пише Politeka.net.
«Найкращий сніданок з колегами», - підкреслила акторка, продемонструвавши також, що саме опинилося на їхньому столі.
Як виявилося, ніяких розкішних страв. Навпаки, сніданок Ольги Сумської і її колег складався всього з трьох інгредієнтів – хліба, сала і гірчиці.
«По шматочку сальця. Класика!», - підкреслила Ольга Сумська.
Акторка відмовилась від хліба і поклала крапельку гірчиці прямо на сало.
«Боже мій, тане в роті. Смакота. Смак дитинства!», - запевнила Ольга Сумська, розповівши, що сало – це гостинець з Миргорода.
Зазначимо, що сало є не тільки смачним, а й корисним продуктом. Цей продукт багатий на вітаміни А, Е і D, які допомагають підтримувати нормальну роботу організму.
Вживання сала позитивно позначається і на травленні. Сало стимулює регулярний відтік жовчі з жовчного міхура, що захистить вас від її застою і згущення. У свою чергу це усуває запальні процеси як у жовчному міхурі, так і в печінці.
Сало також сприяє виділенню інших ферментів, які потрібні для нормального травлення. А ось баланс цих ферментів покращує обмін речовин.
До того ж, жирні кислоти і вітаміни, які містяться в салі, зменшують запалення в шлунку і кишечнику.
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