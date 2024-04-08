Известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская показала, каким необычным может быть «лучший завтрак» и что для этого нужно.

Ольга Сумская поделилась секретом завтрака, который можно назвать самым лучшим, пишет Politeka.net.

"Лучший завтрак с коллегами", - подчеркнула актриса, продемонстрировав также, что именно оказалось на их столе.

Как оказалось, никаких шикарных блюд. Наоборот, завтрак Ольги Сумской и ее коллег состоял из трех ингредиентов – хлеба, сала и горчицы.

«По кусочку сальца. Классика!», - подчеркнула Ольга Сумская.

Актриса отказалась от хлеба и положила капельку горчицы прямо на сало.

«Боже мой, тает во рту. Вкуснятина. Вкус детства!», - заверила Ольга Сумская, рассказав, что сало – это гостинец из Миргорода.

Отметим, что сало является не только вкусным, но и полезным продуктом. Этот продукт богат витаминами А, Е и D, которые помогают поддерживать нормальную работу организма.

Употребление сала положительно сказывается и на пищеварении. Сало стимулирует регулярный отток желчи из желчного пузыря, что защитит вас от застоя и сгущения. В свою очередь это устраняет воспалительные процессы как в желчном пузыре, так и в печени.

Сало также способствует выделению других ферментов, необходимых для нормального пищеварения. А вот баланс этих ферментов улучшает обмен веществ.

К тому же жирные кислоты и витамины, содержащиеся в сале, уменьшают воспаление в желудке и кишечнике.

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