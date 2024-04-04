Відома акторка і телеведуча Ольга Сумська поділилася дуже цікавим і смачним рецептом сніданку з яєць, який сподобається багатьом.

Ольга Сумська пропонує спробувати на сніданок яєчну кашу з пластівцями, пише Politeka.net.

Для цього знадобляться наступні інгредієнти: яйця – 2 шт, молоко – 50 мл., веркшове масло – 30 г, пластівці кукурудзяні – за смаком, персик – 1 шт, мускатний горіх – за смаком і сіль за смаком.

У мисці розбиваємо яйця і додаємо молоко, дрібку солі і мускатний горіх.

«Ретельно збиваю суміш до однорідності», - прокоментувала Сумська хід приготування сніданку в ефірі програми «Смак дня».

Далі розтоплюємо на пательні шматочок вершкового масла і виливаємо в нього яєчну суміш. На тихому вогні, помішуючи, підсмажуємо яйця до бажаної консистенції. Викладаємо таку яєчну кашу в тарілку і додаємо кукурудзяні пластівці.

«Родзинка страви – персик!», - зазначила Ольга Сумська.

Акторка нарізала його тонкими шматочками.

«Наша страва готова!», - підкреслила Ольга Сумська, пропонуючи приготувати таку яєчну кашу на сніданок.

Нагадаємо, що в курячих яйцях міститься цілий набір вітамінів і корисних мікроелементів. До того ж, при всій своїй живильній цінності яйця є низькокалорійним продуктом. Всупереч переконанню, що жовток курячого яйця різко підвищує рівень поганого холестерину в крові, дієтологи довели, що це не так.

Яйця-пашот вважаються одним із найкорисніших способів приготування яєць, тому що під час їхнього приготування використовується слабке тепло, що допомагає зберегти яєчні жовтки неушкодженими і зменшує ризик окислення холестерину.

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