Ольга Сумська пропонує спробувати на сніданок яєчну кашу з пластівцями, пише Politeka.net.
Для цього знадобляться наступні інгредієнти: яйця – 2 шт, молоко – 50 мл., веркшове масло – 30 г, пластівці кукурудзяні – за смаком, персик – 1 шт, мускатний горіх – за смаком і сіль за смаком.
У мисці розбиваємо яйця і додаємо молоко, дрібку солі і мускатний горіх.
«Ретельно збиваю суміш до однорідності», - прокоментувала Сумська хід приготування сніданку в ефірі програми «Смак дня».
Далі розтоплюємо на пательні шматочок вершкового масла і виливаємо в нього яєчну суміш. На тихому вогні, помішуючи, підсмажуємо яйця до бажаної консистенції. Викладаємо таку яєчну кашу в тарілку і додаємо кукурудзяні пластівці.
«Родзинка страви – персик!», - зазначила Ольга Сумська.
Акторка нарізала його тонкими шматочками.
«Наша страва готова!», - підкреслила Ольга Сумська, пропонуючи приготувати таку яєчну кашу на сніданок.
Нагадаємо, що в курячих яйцях міститься цілий набір вітамінів і корисних мікроелементів. До того ж, при всій своїй живильній цінності яйця є низькокалорійним продуктом. Всупереч переконанню, що жовток курячого яйця різко підвищує рівень поганого холестерину в крові, дієтологи довели, що це не так.
Яйця-пашот вважаються одним із найкорисніших способів приготування яєць, тому що під час їхнього приготування використовується слабке тепло, що допомагає зберегти яєчні жовтки неушкодженими і зменшує ризик окислення холестерину.
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