Известная актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась очень интересным и вкусным рецептом завтрака из яиц, который понравится многим.

Ольга Сумская предлагает попробовать на завтрак яичную кашу с хлопьями, пишет Politeka.net.

Для этого понадобятся следующие ингредиенты: яйца – 2 шт, молоко – 50 мл., сливочное масло – 30 г, хлопья кукурузные – по вкусу, персик – 1 шт, мускатный орех – по вкусу и соль по вкусу.

В миске разбиваем яйца и добавляем молоко, щепотку соли и мускатный орех.

«Тщательно сбиваю смесь до однородности», – прокомментировала Сумская ход приготовления завтрака в эфире программы «Вкус дня».

Далее растапливаем на сковороде кусочек сливочного масла и выливаем в него яичную смесь. На тихом огне, помешивая, поджариваем яйца до желаемой консистенции. Выкладываем такую ​​яичную кашу в тарелку и добавляем кукурузные хлопья.

«Изюминка блюда – персик!», - отметила Ольга Сумская.

Актриса нарезала его тонкими кусочками.

«Наше блюдо готово!», – подчеркнула Ольга Сумская, предлагая приготовить такую ​​яичную кашу на завтрак.

Напомним, что в куриных яйцах содержится целый набор витаминов и полезных микроэлементов. К тому же при всей своей питательной ценности яйца являются низкокалорийным продуктом. Вопреки убеждению, что желток куриного яйца резко повышает уровень плохого холестерина в крови, диетологи доказали, что это не так.

Яйца-пашот считаются одним из самых полезных способов приготовления яиц, так как при их приготовлении используется слабое тепло, что помогает сохранить яичные желтки невредимыми и уменьшает риск окисления холестерина.

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