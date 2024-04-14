Эктор Хименес-Браво рассказал чрезвычайно простой, но удачный рецепт глазури к паске, пишет Politeka.net.
Для ее приготовления понадобятся всего три ингредиента.
Итак для меренги для паски необходимы яйца (белки) — 100 г, сахарная пудра — 100 г, сахар — 100 г.
Рецепт идеальной глазури для паски.
Рецепт идеальной глазури для паски.
О ходе приготовления меренги для паски Эктор Хименес-Браво рассказал на своей странице в Инстаграм.
И он такой: белки+сахар, ставим на водяную баню, перемешиваем смесь до растворения сахара.
«Сбиваем меренгу на медленной скорости миксером, постепенно увеличивая ее и добавляя пудру», - рассказал Хименес-Браво.
Рецепт идеальной глазури для паски.
Рецепт идеальной глазури для паски.
Таким образом получится чудесная глазурь к паске, которая не течет, не липнет, не сыпется и ее можно красиво выложить.
Меренгу можно выложить на паску ложкой, лопаткой или погрузить верхушку в массу.
Рецепт идеальной глазури для паски.
Если хочется, чтобы глазурь для паски получилась цветной – можно добавить пищевой краситель.
Последнее, что необходимо сделать – добавить декор и оставить паску покрытую меренгой подсохнуть в сухом помещении.
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