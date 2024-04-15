Актриса и телеведущая Ольга Сумская знает множество рецептов и многие из них - от свекрови.

Среди них и рецепт творожной паски. Им и поделилась Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм.

Рассказывая об этом рецепте творожной паски, Ольга Сумская признавалась, что вообще думала ничего не печь, «но душа просит».

«Решила испечь сырную по рецепту моей свекрови», – говорила Ольга Сумская.

Ингредиенты понадобятся следующие: сыр (не менее 15% жирности) – 800 г, половина стакана сметаны, два детских жирных сырка, яйца – 8 шт, сахар по вкусу (или стевия), ванильный сахар, изюм разных цветов, несколько ложек манки (но если сыр базарный, то вообще без манки), курага или орешки, а также секретные ингредиенты - засахаренная клубника и клюква.

Творог необходимо хорошо растереть с сахаром и яйцами, добавить манку и взбить блендером. Добавляем изюм, клюкву и другие вкусности.

Включаем духовку и ставим в нее пустые формы для пасок – так, по словам Ольги Сумской, они разогреются.

Теплые формы необходимо смазать топленым или оливковым маслом. Сливочное масло Сумская советует не использовать, потому что паски могут подгореть.

Далее ложкой выкладываем творожную массу в форму, но только до половины – тесто во время выпечки будет подниматься.

Небольшие паски следует выпекать минут 40-45, а большие – не менее часа при температуре 190 градусов.

Когда паски испекутся, достаем их из духовки и накрываем полотенцем.

Затем паски можно покрыть глазурью, сахарной пудрой и добавить другой декор.

«Пасочки невероятно вкусные»,

«Вкуснятина!»,

«Я готовила по Вашему рецепту творожную пасочку. Очень вкусная, нежная. Такая, какую я хотела! Спасибо!" , - комментировали этот рецепт творожной паски подписницы на страницу Ольги Сумской.

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