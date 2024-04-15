Среди них и рецепт творожной паски. Им и поделилась Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм.
Рассказывая об этом рецепте творожной паски, Ольга Сумская признавалась, что вообще думала ничего не печь, «но душа просит».
«Решила испечь сырную по рецепту моей свекрови», – говорила Ольга Сумская.
Ингредиенты понадобятся следующие: сыр (не менее 15% жирности) – 800 г, половина стакана сметаны, два детских жирных сырка, яйца – 8 шт, сахар по вкусу (или стевия), ванильный сахар, изюм разных цветов, несколько ложек манки (но если сыр базарный, то вообще без манки), курага или орешки, а также секретные ингредиенты - засахаренная клубника и клюква.
Творог необходимо хорошо растереть с сахаром и яйцами, добавить манку и взбить блендером. Добавляем изюм, клюкву и другие вкусности.
Включаем духовку и ставим в нее пустые формы для пасок – так, по словам Ольги Сумской, они разогреются.
Теплые формы необходимо смазать топленым или оливковым маслом. Сливочное масло Сумская советует не использовать, потому что паски могут подгореть.
Далее ложкой выкладываем творожную массу в форму, но только до половины – тесто во время выпечки будет подниматься.
Небольшие паски следует выпекать минут 40-45, а большие – не менее часа при температуре 190 градусов.
Когда паски испекутся, достаем их из духовки и накрываем полотенцем.
Затем паски можно покрыть глазурью, сахарной пудрой и добавить другой декор.
«Пасочки невероятно вкусные»,
«Вкуснятина!»,
«Я готовила по Вашему рецепту творожную пасочку. Очень вкусная, нежная. Такая, какую я хотела! Спасибо!" , - комментировали этот рецепт творожной паски подписницы на страницу Ольги Сумской.
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