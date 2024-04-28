Приближается Пасха и этот рецепт пасхи, которым поделился известный ресторатор, победитель «Мастер Шеф» и шеф-повар Евгений клопотенко может стать тем, который захочется повторить.

Евгений Клопотенко предложил рецепт паски с орешками и апельсиновой цедрой.

Подробно о ходе приготовления шеф-повар рассказал на своей странице в Инстаграм.

Сначала Клопотенко советует развести 20 г дрожжей в 150 мл молока и 1 ст.л сахара и отставить смесь на 20 минут.

А пока 8 желтков взбить с 200 г сахара, 50 г грецких орехов замочить в 50 мл молока, 100 г сливочного масла растопить, а цедру с двух апельсинов снять.

Шаг второй - необходимо смешать опару: 500 г муки и взбитые желтки, поставить эту смесь подойти (на 20-30 мин). Затем добавить в муку с желтками: цедру апельсина, растопленное масло и орехи. Хорошо замесить тесто на паску. Поставить его на час подходить в теплое место.

Рецепт паски с орешками и цедрой.

Далее форму для паски следует застелить пергаментом, выложить в нее тесто и дать постоять ему еще 20 минут.

«Выпекайте примерно 50 минут при 180 градусах», – посоветовал Евгений Клопотенко.

Рецепт паски с орешками и цедрой.

Рецепт паски с орешками и цедрой.

Подписчики на страницу шеф-повара рассказывают, что им очень понравился этот рецепт паски.

«У меня получились суперароматные паски в этом году благодаря вашему рецепту!»,

«Это самые вкусные паски»,

«Спасибо за рецепт, паски получились замечательные»,

«Шикарно просто!»,

«Сделала по этому рецепту паску. Делала на полторы порции, взяла 10 желтков вместо 12, потому что яйца были большие. Получилось 6 небольших пасок. Очень вкусные, при выпекании аромат апельсина был на всю квартиру» .

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