Этот рецепт всегда выручит, когда нет времени на приготовление паски на дрожжах, тесто получается нежным и воздушным и на готовку уходит буквально один час.

Рецепт палочка-выручалочка для приготовление паски без дрожжей, он выручит всегда, когда нет времени готовить дрожжевое тесто.

Рецепт бездрожжевой паски: Мука - 440 гр. Молоко - 180 мл. Сахар - 200 гр. Яйца - 5 шт. Сливочное масло - 230 гр. Разрыхлитель теста - 12 гр. Цедра 1 лимона Изюм - 60 гр. Цукаты - 60 гр.

Итак, в глубокую емкость отправляем 5 яиц, сахар и хорошо взбиваем миксером на максимальной скорости, 3-4 минуты.

Получается пышная масса, затем добавляем молоко комнатной температуры, размягченное сливочное масло и перемешиваем на низких оборотах. Муку смешиваем с разрыхлителем и небольшими порциями в яичную массу замешиваем тесто.

Далее в тесто натираем цедру одного лимона, добавим цукаты изюм и все

перемешиваем.

Выпекать паски без дрожжей нужно в бумажных формах, смазывать их не нужно, если вы будете выпекать в металлической форме, то смажьте растительным маслом и присыпьте немного мукой.

Заполняем тестом формы чуть больше половины, из данного количества ингредиента выходит две паски диаметром 12 сантиметров и одна паска диаметром 9 сантиметров.

Все отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Паски готовы, дайте им полностью остыть и теперь снимаем формы.

Не пугайтесь, что паски по этому рецепту сверху потрескались, верхушки нужно закрыть глазурью, например, на желатине.

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