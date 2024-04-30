Ведуча, співачка та модель Даша Астаф’єва вирішила поділитись рецептом смачного сніданку, якому її прихильники вже встигли поставити найбільші бали – і за смак, і за апетитний вигляд.

Такий сніданок, зазначила Даша Астаф’єва на своїй сторінці в Інстаграм і смачний, і корисний.

А для його приготування знадобляться яйця, помідори, зелень, цибуля, бринза і шпінат. Спочатку цибулю необхідно порізати кільцями, а помідори пів кільцями.

Розігріваємо пательню. Смажимо на пательні помідори і цибулю. Коли суміш підсмажиться, вбиваємо яйця. Додаємо сіль і перець за смаком.

Паралельно також нарізаємо помідори крупними шматочками, кріп подрібнюємо. Викладаємо у глибоку миску помідори і кріп, додаємо олію і бринзу, а також шпінат. Коли яйця підсмажаться, викладаємо страву на тарілку.

Салат перемішуємо і також можна смакувати.

На думку деяких підписників на сторінку ведучої, це інтерпретація легенадрної страви шакшука.

«Шакшука то»,

«Помідори красені»,

«Моя вірменська бабуся робила так само в моєму дитинстві, але яйця треба було збити і постійно мішати поки не відділиться рідина і яйця звернуться, берете потім хрусткий лаваш і лавашем прямо зі сковороди набираєте...мммм...це набагато смачніше»,

«Я ще часнику і базиліку додаю, тем де яйця»,

«Як естетично! Пішла готувати таке»,

«Шакшука»,

«По апетитності це 10 з 10»,

«Як смачно»,

«Чарівний сніданок», - коментують рецепт шанувальники Даши Астаф’євої.

Нагадаємо, раніше рецептом шакшуки поділився переможець "Мастер Шеф" і ресторатор Євген Клопотенко.

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