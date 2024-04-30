Такий сніданок, зазначила Даша Астаф’єва на своїй сторінці в Інстаграм і смачний, і корисний.
А для його приготування знадобляться яйця, помідори, зелень, цибуля, бринза і шпінат. Спочатку цибулю необхідно порізати кільцями, а помідори пів кільцями.
Розігріваємо пательню. Смажимо на пательні помідори і цибулю. Коли суміш підсмажиться, вбиваємо яйця. Додаємо сіль і перець за смаком.
Паралельно також нарізаємо помідори крупними шматочками, кріп подрібнюємо. Викладаємо у глибоку миску помідори і кріп, додаємо олію і бринзу, а також шпінат. Коли яйця підсмажаться, викладаємо страву на тарілку.
Салат перемішуємо і також можна смакувати.
На думку деяких підписників на сторінку ведучої, це інтерпретація легенадрної страви шакшука.
«Шакшука то»,
«Помідори красені»,
«Моя вірменська бабуся робила так само в моєму дитинстві, але яйця треба було збити і постійно мішати поки не відділиться рідина і яйця звернуться, берете потім хрусткий лаваш і лавашем прямо зі сковороди набираєте...мммм...це набагато смачніше»,
«Я ще часнику і базиліку додаю, тем де яйця»,
«Як естетично! Пішла готувати таке»,
«Шакшука»,
«По апетитності це 10 з 10»,
«Як смачно»,
«Чарівний сніданок», - коментують рецепт шанувальники Даши Астаф’євої.
Нагадаємо, раніше рецептом шакшуки поділився переможець "Мастер Шеф" і ресторатор Євген Клопотенко.
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