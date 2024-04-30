Такой завтрак, отметила Даша Астафьева на своей странице в Инстаграмм и вкусный, и полезный.
А для его приготовления понадобятся яйца, помидоры, зелень, лук, брынза и шпинат. Сначала лук необходимо порезать колечками, а помидоры полукольцами.
Разогреваем сковороду. Жарим на сковороде помидоры и лук. Когда смесь поджарится, вбиваем яйца. Добавляем соль и перец по вкусу.
Параллельно также нарезаем помидоры крупными кусочками, укроп измельчаем. Выкладываем в глубокую миску помидоры и укроп, добавляем масло и брынзу, а также шпинат. Когда яйца поджарятся, выкладываем блюдо на тарелку.
Салат перемешиваем и тоже можно смаковать.
По мнению некоторых подписчиков на страницу ведущей, это интерпретация легенадрного блюда шакшука.
«Шакшука то»,
«Помидоры красавцы»,
«Моя армянская бабушка делала так же в моем детстве, но яйца нужно было взбить и постоянно мешать пока не отделится жидкость и яйца свернутся, берете потом хрустящий лаваш и лавашем прямо из сковороды набираете…мммм…это гораздо вкуснее»,
«Я еще чеснока и базилика добавляю, тем где яйца»,
«Как эстетично! Пошла готовить такое»,
«Шакшука»,
«По аппетитности это 10 из 10»,
«Как вкусно»,
«Волшебный завтрак» , – комментируют рецепт поклонники Даши Астафьевой.
Напомним, ранее рецептом шакшуки поделился победитель "Мастер Шеф" и ресторатор Евгений Клопотенко.
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