Ведущая, певица и модель Даша Астафьева решила поделиться рецептом вкусного завтрака, которому ее поклонники уже успели поставить самые большие баллы – и за вкус, и за аппетитный вид.

Такой завтрак, отметила Даша Астафьева на своей странице в Инстаграмм и вкусный, и полезный.

А для его приготовления понадобятся яйца, помидоры, зелень, лук, брынза и шпинат. Сначала лук необходимо порезать колечками, а помидоры полукольцами.

Разогреваем сковороду. Жарим на сковороде помидоры и лук. Когда смесь поджарится, вбиваем яйца. Добавляем соль и перец по вкусу.

Параллельно также нарезаем помидоры крупными кусочками, укроп измельчаем. Выкладываем в глубокую миску помидоры и укроп, добавляем масло и брынзу, а также шпинат. Когда яйца поджарятся, выкладываем блюдо на тарелку.

Салат перемешиваем и тоже можно смаковать.

По мнению некоторых подписчиков на страницу ведущей, это интерпретация легенадрного блюда шакшука.

«Шакшука то»,

«Помидоры красавцы»,

«Моя армянская бабушка делала так же в моем детстве, но яйца нужно было взбить и постоянно мешать пока не отделится жидкость и яйца свернутся, берете потом хрустящий лаваш и лавашем прямо из сковороды набираете…мммм…это гораздо вкуснее»,

«Я еще чеснока и базилика добавляю, тем где яйца»,

«Как эстетично! Пошла готовить такое»,

«Шакшука»,

«По аппетитности это 10 из 10»,

«Как вкусно»,

«Волшебный завтрак» , – комментируют рецепт поклонники Даши Астафьевой.

Напомним, ранее рецептом шакшуки поделился победитель "Мастер Шеф" и ресторатор Евгений Клопотенко.

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