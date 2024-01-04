Даша Астаф'єва, українська співачка та модель, висловила своє обурення на адресу тих, хто уникає бачити у соціальних мережах зображення військових подій в Україні. Використовуючи свій Instagram, Астаф'єва поділилася скріншотом сторіс косметолога, який закликає своїх друзів за кордоном не ділитися "страшними картинками" вибухів та смертей, вважаючи, що це може спричинити паніку.

Даша Астаф'єва

"Якби ви сьогодні, б*дь, як ви кажете, були в Києві, ви б як усі нормальні люди постили те, що сталося в Києві. Вибухи, смерті і, блід, прильоти по домівках, де живуть живі люди. Чи не військові, ні ще хтось. Як у вас є лише совість писати мені в особисті. Я вас усіх ненавиджу" – заявила емоційно Астаф'єва.

Астаф'єва емоційно висловила своє обурення, звинувативши всіх, хто не підтримує публікацію реальної ситуації в Україні. Вона закликала цих людей захищати рідну країну і наголосила, що у цій ситуації важливо діяти на користь усіх суспільства.

"Прошу вас схаменутися та захищати рідну країну, тому що це єдине, що залишилося всім нам сьогодні робити" - Додала Астаф'єва.

співачка, скріншот з інстаграм

Раніше Астаф'єва вирішила висловитися про те, як відбуваються свята цього року. Не так, як зазвичай вона і багато хто звикли, проте треба враховувати сучасні реалії.

"У когось поруч не буде батька, бо він зараз на фронті. Комусь не обійняти дружину, яка живе з дитиною за кордоном. Хтось не зможе поцілувати дочку, обійняти друга, відкрити подарунок від мами. А наші воїни… Що вони відчувають зараз замість урочистого передчуття?" – ділиться Астаф'єва.

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