Астаф'єва емоційно висловила своє обурення, звинувативши всіх, хто не підтримує публікацію реальної ситуації в Україні.

Даша Астаф'єва, українська співачка та модель, висловила своє обурення на адресу тих, хто уникає бачити у соціальних мережах зображення військових подій в Україні. Використовуючи свій Instagram, Астаф'єва поділилася скріншотом сторіс косметолога, який закликає своїх друзів за кордоном не ділитися "страшними картинками" вибухів та смертей, вважаючи, що це може спричинити паніку.

"Якби ви сьогодні, б*дь, як ви кажете, були в Києві, ви б як усі нормальні люди постили те, що сталося в Києві. Вибухи, смерті і, блід, прильоти по домівках, де живуть живі люди. Чи не військові, ні ще хтось. Як у вас є лише совість писати мені в особисті. Я вас усіх ненавиджу" – заявила емоційно Астаф'єва.

Астаф'єва емоційно висловила своє обурення, звинувативши всіх, хто не підтримує публікацію реальної ситуації в Україні. Вона закликала цих людей захищати рідну країну і наголосила, що у цій ситуації важливо діяти на користь усіх суспільства.

"Прошу вас схаменутися та захищати рідну країну, тому що це єдине, що залишилося всім нам сьогодні робити" - Додала Астаф'єва.

Раніше Астаф'єва вирішила висловитися про те, як відбуваються свята цього року. Не так, як зазвичай вона і багато хто звикли, проте треба враховувати сучасні реалії.

"У когось поруч не буде батька, бо він зараз на фронті. Комусь не обійняти дружину, яка живе з дитиною за кордоном. Хтось не зможе поцілувати дочку, обійняти друга, відкрити подарунок від мами. А наші воїни… Що вони відчувають зараз замість урочистого передчуття?" – ділиться Астаф'єва.

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