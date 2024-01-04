Астафьева эмоционально выразила свое негодование, обвинив всех, кто не поддерживает публикации о реальной ситуации в Украине.

Даша Астафьева, украинская певица и модель, высказала свою негодование в адрес тех, кто избегает видеть в социальных сетях изображения военных событий в Украине. Используя свой Instagram, Астафьева поделилась скриншотом сторис косметолога, призывающего своих друзей за границей не делиться "страшными картинками" взрывов и смертей, считая, что это может вызвать панику.

"Если бы вы сегодня, бл*дь, как вы говорите, были в Киеве, вы бы как все нормальные люди постили то, что произошло в Киеве. Взрывы, смерти и, бл*дь, прилеты по домам, где живут живые люди. Не военные, ни еще кто-то. Как у вас есть только совесть писать мне в личные. Я вас всех ненавижу" - заявила эмоционально Астафьева.

Астафьева эмоционально выразила свое негодование, обвинив всех, кто не поддерживает публикации о реальной ситуации в Украине. Она призвала этих людей защищать родную страну и подчеркнула, что в данной ситуации важно действовать в интересах всех общества.

"Прошу вас опомниться и защищать родную страну, потому что это единственное, что осталось всем нам сегодня делать" - добавила Астафьева.

Ранее Астафьева решила высказаться о том, как проходят праздники в этом году. Не так, как обычно она и многие привыкли, однако нужно учитывать современные реалии.

"У кого-то рядом не будет отца, потому что он сейчас на фронте. Кому-то не обнять жену, живущую с ребенком за границей. Кто-то не сможет поцеловать дочь, обнять друга, открыть подарок от мамы. А наши воины… Что они испытывают сейчас вместо праздничного предчувствия?" - делится Астафьева.

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