Жоден ноутбук не може бути зовсім безшумним, але ваш комп'ютер не повинен бути дуже гучним, тому важливо знати, як вирішити цю проблему.

Якщо вам потрібно включити музику тільки для того, щоб заглушити шум вашого ноубука, можливо, варто звернути на це увагу - це може бути першим сигналом про серйозні проблеми.

Знання того, чому шумить ноутбук та знання того, що вони можуть означати, може врятувати ваш комп'ютер. Або хоча б дати однозначну перепустку на купівлю нового.

Якщо ваш ноутбук працює , вентилятори будуть старанно працювати, щоб його охолодити, тому у вас може бути програма, що працює у фоновому режимі, про яку ви забули, або шкідливе ПЗ, що споживає ресурси без вашого відома.

Закрийте шкідливу програму на ноутбуці або запустіть сканування на наявність шкідливих програм, щоб подивитися, чи це допоможе.

Якщо ваш ноутбук простоює, а вентилятор продовжує шуміти, можливо він перегрівся.

Якщо ви використовуєте ноутбук у ліжку, обов'язково підставте під нього піднос чи щось тверде – ваш одяг, шкіра чи ковдри можуть перешкоджати охолодженню системи, змушуючи вентилятори працювати сильніше та голосніше.

Те ж саме відбувається і з пилом, що накопичилося, тому проведіть кілька разів по решітках вентилятора ноутбука за допомогою пилозбірника або тканини з мікрофібри.

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