Ни один ноутбук не может быть совсем бесшумным, но ваш компьютер не должен быть очень громким, поэтому важно знать, как решить эту проблему.

Если вам нужно включить музыку только для того, чтобы заглушить шум вашего ноубука, возможно, вам стоит обратить на это внимание — это может быть первым сигналом о серьезных проблемах.

Знание того, почему шумит ноутбук и знание того, что они могут означать, может спасти ваш компьютер. Или хотя бы дать однозначный пропуск на покупку нового.

Если ваш ноутбук усердно работает, вентиляторы будут усердно работать, чтобы его охладить, поэтому у вас может быть программа, работающая в фоновом режиме, о которой вы забыли, или вредоносное ПО, потребляющее ресурсы без вашего ведома.

Закройте вредоносную программу на ноутбуке или запустите сканирование на наличие вредоносных программ, чтобы посмотреть, поможет ли это.

Если ваш ноутбук простаивает, а вентилятор продолжает шуметь, возможно, он перегрелся.

Если вы используете ноутбук в постели, обязательно подставьте под него поднос или что-нибудь твердое — ваша одежда, кожа или одеяла могут препятствовать охлаждению системы, заставляя вентиляторы работать сильнее и громче.

То же самое происходит и со скопившейся пылью, поэтому проведите несколько раз по решеткам вентилятора ноутбука с помощью пылесборника или ткани из микрофибры.

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