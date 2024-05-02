Враховуючи такий великий обсяг конфіденційних даних на наших телефонах та ноутбуках, цілком логічно, що ми не хочемо, щоб небажані відвідувачі шпигували за нами.

Можливо, послабили пильність і тепер думаєте, що хтось провів кілька хвилин із вашим телефоном або ноутбуком .

Ось чому важливо вжити деяких заходів безпеки.

Для початку потрібно провести перевірку телефону та ноутбука. Програми не можуть зникнути на смартфонах. Якщо хтось встановив на ваш телефон невідомий додаток, ви зможете побачити його в основному списку.

На телефонах Android відкрийте «Установки» та виберіть «Програми» , а потім «Переглянути всі програми» . У iOS просто відкрийте «Налаштування» та прокрутіть вниз, щоб побачити все, що встановлено.

Ви також можете подивитися нещодавно встановлені програми, але тільки на телефонах iPhone . Перейдіть до екрана «Бібліотека програм» (він буде праворуч від усіх домашніх екранів), і ви побачите вікно «Нещодавно додані», що показує останні встановлені програми.

Перевірка вашого ноутбука на предмет недавньої активності аналогічна до процесу, який ми тільки що описали для вашого телефону. Хороший початок — Перегляд встановлених програм: на ноутбуках з Windows відкрийте «Програми» в налаштуваннях та перейдіть на екран «Програми та функції».

Ви можете відсортувати список програм за датою встановлення, щоб побачити, чи не було додано на ваш ноутбук щось незнайоме.

У macOS перейдіть до папки «Програми» у Finder. Тут ви можете згрупувати встановлені програми на ноутбуці за датою, натиснувши «Перегляд», «Сортувати за» та «Дата додавання».

На ноутбуках Mac також є функція Screen Time, яка працює так само, як на iPhone чи iPad. Відкрийте меню Apple , потім виберіть «Системні налаштування» та «Екранний час» , щоб побачити, які програми було відкрито останнім часом.

Перегляд історії вашого браузера може виявити активність на вашому ноутбуці або телефоні, про яку ви не знали і видалити всі невідомі.

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