Учитывая такой большой объем конфиденциальных данных на наших телефонах и ноутбуках, вполне логично, что мы не хотим, чтобы нежелательные посетители шпионили за нами.

Возможно, ослабили бдительность и теперь думаете, что кто-то провел несколько минут с вашим телефоном или ноутбуком.

Вот почему важно принять некоторые меры безопасности.

Для начала нужно провести проверку телефона и ноутбука. Приложения не могут скрыться на смартфонах. Если кто-то установил на ваш телефон неизвестное приложение, вы сможете увидеть его в основном списке.

На телефонах Android откройте «Настройки» и выберите «Приложения» , затем «Просмотреть все приложения» . В iOS просто откройте «Настройки» и прокрутите вниз, чтобы увидеть все, что установлено.

Вы также можете посмотреть недавно установленные приложения, но только на телефонах iPhone. Прокрутите до экрана «Библиотека приложений» (он будет справа от всех ваших домашних экранов), и вы увидите окно «Недавно добавленные», показывающее последние установленные приложения.

Проверка вашего ноутбука на предмет недавней активности аналогична процессу, который мы только что описали для вашего телефона. Хорошее начало — просмотр установленных приложений: на ноутбуках с Windows откройте «Приложения» в настройках и перейдите на экран «Приложения и функции».

Вы можете отсортировать список приложений по дате установки, чтобы увидеть, не было ли добавлено на ваш ноутбук что-то незнакомое.

В macOS перейдите в папку «Приложения» в Finder. Здесь вы можете сгруппировать установленные приложения на ноутбуке по дате, нажав «Просмотр» , «Сортировать по» и «Дата добавления».

На ноутбуках Mac также есть функция Screen Time, которая работает так же, как на iPhone или iPad. Откройте меню Apple , затем выберите «Системные настройки» и «Экранное время» , чтобы увидеть, какие программы были открыты в последнее время.

Просмотр истории вашего веб-браузера может выявить активность на вашем ноутбуке или телефоне, о которой вы не знали и удалить все неизвестные.

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