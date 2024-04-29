На ринку утворена "система" валютних змін і навряд чи вона зазнає глобальних змін при розрахуванні курсу валют в Україні.

За прогнозами банкірів, у травні курс долара зберігатиметься стабільним, однак дрібні коливання можливі перед святковими днями.

Банкір Тарас Лєсовий зазначив, що зміни в стратегії Національного банку України в останній місяць весни малоймовірні. Він підкреслив, що основні принципи формування курсу валют залишаться без змін, включаючи щоденні коливання курсу, мінімальні відхилення від базових значень та застосування політики регулятора на готівковому ринку.

У першій декаді травня на готівковому ринку може проявитись так зване "правило свята", коли через наближення Великодня кількість транзакцій може збільшитись на 10-15%. Це може призвести до невеликого зниження курсів валют у перші десять днів місяця, а після свят курси, ймовірно, повернуться до показників квітня.

Також слід зазначити, що в травні валютний ринок може відчути вплив макрофінансової підтримки, особливо після того, як США затвердили очікуваний пакет допомоги.

Загальна сума пакету складає майже 61 мільярд доларів, з яких 9,4 мільярда доларів призначено для економічної підтримки. Це означає, що до кінця року фінансова допомога може досягати приблизно 1,2 мільярда доларів щомісяця.

Банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що у травні коливання курсу долара будуть у межах 39-41 гривня як на міжбанківському, так і на готівковому ринку. Він підкреслює, що ситуація на валютному ринку залишиться відносно стабільною та під контролем.

Джерело: 24 Канал.

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