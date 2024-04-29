На рынке образована "система" валютных изменений и вряд ли она претерпевает глобальные изменения при расчете курса валют в Украине.

По прогнозам банкиров, в мае курс доллара будет сохраняться стабильным, однако мелкие колебания возможны перед праздничными днями.

Банкир Тарас Лесовой отметил, что изменения в стратегии Национального банка Украины в последний месяц весны маловероятны. Он подчеркнул, что основные принципы формирования курса валют останутся неизменными, включая ежедневные колебания курса, минимальные отклонения от базовых значений и применение политики регулятора на наличном рынке.

В первой декаде мая на наличном рынке может проявиться так называемое "правило праздника", когда из-за приближающейся Пасхи количество транзакций может увеличиться на 10-15%. Это может привести к небольшому снижению курсов валют в первые десять дней месяца, а после праздников курсы, вероятно, вернутся к показателям апреля.

Также следует отметить, что в мае валютный рынок может ощутить влияние макрофинансовой поддержки, особенно после того, как США утвердили ожидаемый пакет помощи.

Общая сумма пакета составляет около 61 миллиарда долларов, из которых 9,4 миллиарда долларов предназначено для экономической поддержки. Это означает, что до конца года финансовая помощь может достигать примерно 1,2 миллиарда долларов ежемесячно.

Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что в мае колебания курса доллара будут в пределах 39-41 гривны как на межбанковском, так и на наличном рынке. Он подчеркивает, что ситуация на валютном рынке остается относительно стабильной и под контролем.

Источник: 24 Канал.

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