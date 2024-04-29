Тут зібрані найпростіші та найефективніші поради щодо обслуговування ноутбука, які допоможуть прискорити його роботу.

Приділяйте кілька хвилин щотижня або щомісяця виконанню кількох дрібних робіт, і натомість ви отримаєте ноутбук , який працюватиме швидше.

Їх легко зробити і вони не займуть у вас занадто багато часу.

Видаліть файли, які вам не потрібні. Ноутбуки працюють швидше, коли на них достатньо місця для зберігання даних.

Оновіть програмне забезпечення на ноутбуці. Регулярно оновлюйте свою операційну систему, браузер і програми - в більшості випадків вам все одно доведеться це робити, але варто перевіряти ще раз.

Це означає, що у вас завжди будуть встановлені останні виправлення помилок на ноутбуці та виправлення безпеки, а також новітні функції, які можуть запропонувати Windows або MacOS.

Запустіть перевірку конфіденційності на ноутбуці. Windows і macOS досить добре справляються з безпекою та конфіденційністю, але варто перевіряти дозволи на ноутбуці, які мають програми приблизно раз на місяць.

Перейдіть до розділу «Конфіденційність та безпека» в налаштуваннях Windows, щоб переглянути ці дозволи, або у розділі «Конфіденційність та безпека» у налаштуваннях macOS.

Зверніть особливу увагу на програми на ноубуку, які можуть отримати доступ до камери та мікрофону та визначити ваше місцезнаходження.

Наведіть порядок у браузері ноутбука . У наші дні багато хто з нас виконує більшу частину обчислень усередині браузера, і враховуючи це, важливо також стежити за тим, щоб ваш браузер був у хорошому стані.

Частиною цього є підтримання актуальності програмного забезпечення вашого браузера на ноутбуці.

Всі сучасні браузери дадуть вам повідомлення, коли з'явиться нова версія, готова та чекаюча.

Видаліть програми, які не використовуються. Видалення програм, які ви не використовуєте, може звільнити місце для зберігання на ноутбуці і зробити операційну систему менш захаращеною.

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