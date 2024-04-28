У 2023 році ООН надає грошову допомогу особам та сім'ям, які відповідають певним категоріям уразливості.

Відповідно до оновленої інформації на сайті ООН, агентство УВКБ ООН збільшило грошову допомогу для українців, що постраждали від воєнних дій. Про це йдеться на сайті організації.

Тепер, з 1 жовтня, вразливі категорії населення будуть отримувати 3 600 гривень грошової допомоги на кожного члена сім'ї на місяць для покриття нагальних потреб, включно з тимчасовим житлом, харчуванням та гігієнічними засобами. Раніше виплачували 2 200 гривень.

У 2023 році ООН надає грошову допомогу особам та сім'ям, які відповідають певним категоріям вразливості. Серед них такі:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з 24 лютого 2022 року. Населення, що постраждало внаслідок воєнних дій у таких областях, як Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Запоріжська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, з 24 лютого 2022 року. Люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії з 24 лютого 2022 року.

Особи, які відповідають будь-якому з наступних критеріїв вразливості отримають грошову допомогу:

Однобатьківські родини (з одним батьком або матір'ю) з однією або декількома дітьми до 18 років або з літніми особами (55 років і старше).

Родини, які складаються виключно з однієї або декількох осіб похилого віку (55 років і старше) або особи похилого віку з однією чи кількома дітьми до 18 років.

Родини з однією або декількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо).

Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без батьківського супроводу або дітьми, які були розлучені з батьками, згідно з документальним підтвердженням.

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