Відповідно до оновленої інформації на сайті ООН, агентство УВКБ ООН збільшило грошову допомогу для українців, що постраждали від воєнних дій. Про це йдеться на сайті організації.
Тепер, з 1 жовтня, вразливі категорії населення будуть отримувати 3 600 гривень грошової допомоги на кожного члена сім'ї на місяць для покриття нагальних потреб, включно з тимчасовим житлом, харчуванням та гігієнічними засобами. Раніше виплачували 2 200 гривень.
У 2023 році ООН надає грошову допомогу особам та сім'ям, які відповідають певним категоріям вразливості. Серед них такі:
- Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з 24 лютого 2022 року.
- Населення, що постраждало внаслідок воєнних дій у таких областях, як Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Запоріжська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, з 24 лютого 2022 року.
- Люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії з 24 лютого 2022 року.
Особи, які відповідають будь-якому з наступних критеріїв вразливості отримають грошову допомогу:
- Однобатьківські родини (з одним батьком або матір'ю) з однією або декількома дітьми до 18 років або з літніми особами (55 років і старше).
- Родини, які складаються виключно з однієї або декількох осіб похилого віку (55 років і старше) або особи похилого віку з однією чи кількома дітьми до 18 років.
- Родини з однією або декількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо).
- Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без батьківського супроводу або дітьми, які були розлучені з батьками, згідно з документальним підтвердженням.
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