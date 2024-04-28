В 2023 году ООН оказывает денежную помощь лицам и семьям, отвечающим определенным категориям уязвимости.

Согласно обновленной информации на сайте ООН, агентство УВКБ ООН увеличило денежную помощь для пострадавших от военных действий украинцев. Об этом идет речь на сайте организации.

Теперь, с 1 октября, уязвимые категории населения будут получать 3 600 гривен денежной помощи на каждого члена семьи в месяц для покрытия неотложных нужд, включая временное жилье, питание и гигиенические средства. Раньше выплачивали 2200 гривен.

В 2023 году ООН оказывает денежную помощь лицам и семьям, отвечающим определенным категориям уязвимости. Среди них следующие:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) с 24 февраля 2022 года. Население пострадало в результате военных действий в таких областях, как Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, с 24 февраля 2022 года. Люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия с 24 февраля 2022 года.

Лица, соответствующие любому из следующих критериев уязвимости получат денежную помощь:

Однородительские семьи (с одним отцом или матерью) с одной или несколькими детьми до 18 лет или с пожилыми (55 лет и старше).

Семьи, состоящие исключительно из одного или нескольких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одной или несколькими детьми до 18 лет.

Семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.).

Приемные семьи, которые занимаются детьми без родительского сопровождения или детьми, разлученными с родителями, согласно документальному подтверждению.

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