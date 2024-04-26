Розмір відрахувань з виплат пенсії розраховується із суми, що залишається після утримання всіх податків, зборів та єдиного внеску.

Частина українських пенсіонерів може залишитись без повної пенсії. Зокрема, деякі українці можуть втратити від 20% до 50% виплати пенсії. Таке стягнення з пенсій може відбуватися у випадках наявності у боржників непогашених боргів. Подробиці про це повідомили у Мінюст.

Суд може ухвалити рішення про відрахування частини пенсії для покриття боргів протягом певного часу до їх повного погашення. Такі стягнення зазвичай застосовуються, коли у пенсіонера не вистачає грошей на банківських рахунках або іншого майна, яке могло б покрити борг.

Розмір відрахувань з пенсії розраховується із суми, що залишається після утримання всіх податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Закон передбачає наступні ліміти відрахувань з пенсій українців:

Максимум 50% від розміру пенсії може бути стягнуто на такі потреби: Утримання членів сім’ї (наприклад, аліменти);

Відшкодування збитків від крадіжок майна установ та організацій;

Відшкодування збитків, пов'язаних з тілесними ушкодженнями або смертю;

Повернення надміру виплачених сум заробітної плати в законно встановлених випадках. Максимум 20% від пенсійних виплат українця може бути використано для інших видів стягнень.

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