Частина українських пенсіонерів може залишитись без повної пенсії. Зокрема, деякі українці можуть втратити від 20% до 50% виплати пенсії. Таке стягнення з пенсій може відбуватися у випадках наявності у боржників непогашених боргів. Подробиці про це повідомили у Мінюст.
Суд може ухвалити рішення про відрахування частини пенсії для покриття боргів протягом певного часу до їх повного погашення. Такі стягнення зазвичай застосовуються, коли у пенсіонера не вистачає грошей на банківських рахунках або іншого майна, яке могло б покрити борг.
Розмір відрахувань з пенсії розраховується із суми, що залишається після утримання всіх податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Закон передбачає наступні ліміти відрахувань з пенсій українців:
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Максимум 50% від розміру пенсії може бути стягнуто на такі потреби:
- Утримання членів сім’ї (наприклад, аліменти);
- Відшкодування збитків від крадіжок майна установ та організацій;
- Відшкодування збитків, пов'язаних з тілесними ушкодженнями або смертю;
- Повернення надміру виплачених сум заробітної плати в законно встановлених випадках.
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Максимум 20% від пенсійних виплат українця може бути використано для інших видів стягнень.
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