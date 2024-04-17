Загальна чисельність пенсіонерів у країні становить 10 154 705 осіб – з початку року середній розмір пенсії зріс на 358 гривень із 5385,25 до 5743,27 гривні.

В Україні розмір пенсійних виплат залежить від заробітної плати. Зокрема, за мінімальною зарплатою, яка становить 8000 гривень, пенсія може складати 2361 гривню, за умови 35 років стажу.

При середній зарплаті, яка наразі дорівнює 13547 гривень, пенсія може досягати 4741 гривню. Тим, хто заробляє вдвічі більше за середню, можливо отримувати пенсію у розмірі 9491,5 гривні.

Розрахунок пенсії включає заробітну плату за останні три роки, зафіксовану Пенсійним фондом України (відрізняється від даних Держстату), яку потрібно помножити на відношення власної зарплати до середньої, на стаж роботи у роках та на 1%. В Україні з мінімальною зарплатою 8000 грн. можна розраховувати на пенсію у розмірі 2361 грн. Така виплата можлива за наявності 35 років стажу. Це мінімальна пенсія.

У столиці, Києві, середня пенсія є найвищою у країні і складає 7800 гривень. На другому місці знаходиться Рівненська область з середньою пенсією 7200 гривень, а на третьому — Донецька область з показником 7000 гривень. У той же час, середня пенсія по Україні складає 5743 гривні.

Найнижчі пенсійні виплати зафіксовано у Тернопільській області, де середня пенсія становить 4399 гривень. Загальна кількість пенсіонерів в країні становить 10 154 705 осіб. З початку року середній розмір пенсії зріс на 358 гривень, з 5385,25 до 5743,27 гривні.

Джерело: OBOZ.UA

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