Общая численность пенсионеров в стране составляет 10 154 705 человек - с начала года средний размер пенсии вырос на 358 гривен с 5385,25 до 5743,27 гривны.

В Украине размер пенсионных выплат зависит от заработной платы. В частности, по минимальной зарплате, которая составляет 8000 гривен, пенсия может составлять 2361 гривну, при условии 35 лет стажа.

При средней зарплате, которая равна 13547 гривен, пенсия может достигать 4741 гривну. Тем, кто зарабатывает вдвое больше средней, можно получать пенсию в размере 9491,5 гривны.

Расчет пенсии включает заработную плату за последние три года, зафиксированную Пенсионным фондом Украины (отличается от данных Госстата), которую нужно умножить на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж работы в годах и на 1%. В Украине с минимальной заработной платой 8000 грн. можно рассчитывать на пенсию в размере 2361 грн. Такая выплата возможна при наличии 35 лет стажа. Это минимальная пенсия.

В столице, Киеве, средняя пенсия самая высокая в стране и составляет 7800 гривен. На втором месте находится Ровенская область со средней пенсией 7200 гривен, а на третьем – Донецкая область с показателем 7000 гривен. В то же время средняя пенсия по Украине составляет 5743 гривны.

Низкие пенсионные выплаты зафиксированы в Тернопольской области, где средняя пенсия составляет 4399 гривен. Общая численность пенсионеров в стране составляет 10 154 705 человек. С начала года средний размер пенсии вырос на 358 гривен с 5385,25 до 5743,27 гривны.

Источник: OBOZ.UA

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