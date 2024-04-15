Багато пенсіонерів із цим змирилися, живуть від пенсії до пенсії і періодично сподіваються хоч на якусь індексацію пенсій.

Багато пенсіонерів стурбовані, що навіть з урахуванням надбавок, доплат та індексацій, їхні пенсії не адекватно відображають їхній вклад у економіку країни. Часто вони висловлюють невдоволення розмірами своїх пенсійних виплат та сумніваються у точності їх розрахунків, зауважує експерт Сергій Коробкін.

Як пояснює експерт, головна проблема полягає у недосконалості пенсійного законодавства. У більшості випадків пенсії у всіх розраховано правильно, тобто в існуючі формули, затверджені законами та постановами, підставляються дані про стаж і зарплату, які є у пенсійній справі. На виході кожен отримує те, що напрацював, з поправкою на встановлені правила, які далеко не завжди є справедливими. Багато пенсіонерів із цим змирилися, живуть від пенсії до пенсії й періодично сподіваються хоч на якусь індексацію пенсій.

Тим, хто не може прийняти такий стан речей, рекомендується спочатку зрозуміти механізм розрахунку своєї пенсії. У сучасному пенсійному законодавстві не всі можуть зрозуміти його, і іноді роз'яснювальна робота в органах Пенсійного фонду (ПФУ) не є належною.

Важливо пам'ятати, що кожна людина має право звернутися особисто як до фахівця найближчого управління ПФУ, так і до керівників даного відділу або управління загалом відповідно до встановлених графіків.

Крім цього, у вас є право написати письмове звернення до органів ПФУ, на яке вони зобов'язані письмово відповісти, зазвичай у межах 30 днів. Таке звернення можна подати особисто, надіслати поштою або через інтернет. Залежно від поставлених у заяві питань ви можете отримати інформацію про те, як саме розраховано вашу пенсію, як порахований ваш стаж і зарплата, та на яких нормативних документах ґрунтується прийняте рішення щодо вашої пенсії.

У разі незгоди з такою відповіддю або рішенням ви завжди можете подати скаргу в обласному управлінні або в центральному апараті ПФУ, а також звернутися до суду.

Джерело: patrioty.org.ua.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть недоотримати пенсію, як виправити ситуацію.

Як писала Politeka, індексації пенсій порадувала не всіх пенсіонерів.

Також Politeka повідомляла, кого з пенсіонерів чекає грошовий бонус та про яку допомогу йдеться.