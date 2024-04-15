Многие пенсионеры с этим смирились, живут от пенсии к пенсии и периодически надеются хоть на какую-нибудь индексацию пенсий.

Многие пенсионеры обеспокоены, что даже с учетом надбавок, доплат и индексаций их пенсии не адекватно отражают их вклад в экономику страны. Часто они выражают недовольство размерами своих пенсионных выплат и сомневаются в точности их расчетов, отмечает эксперт Сергей Коробкин.

Как объясняет эксперт, главная проблема состоит в несовершенстве пенсионного законодательства. В большинстве случаев пенсии у всех рассчитаны правильно, то есть в существующие формулы, утвержденные законами и постановлениями, подставляются данные о стаже и зарплате, имеющихся в пенсионном деле. На выходе каждый получает то, что наработал, с поправкой на установленные правила, которые далеко не всегда справедливы. Многие пенсионеры с этим смирились, живут от пенсии к пенсии и периодически надеются хоть на какую-нибудь индексацию пенсий.

Тем, кто не может принять такое положение дел, рекомендуется сначала понять механизм расчета своей пенсии. В современном пенсионном законодательстве не все могут понять его, и иногда разъяснительная работа в органах Пенсионного фонда (ПФУ) не является надлежащей.

Важно помнить, что каждый человек имеет право обратиться лично как к специалисту ближайшего управления ПФУ, так и к руководителям данного отдела или управлению в соответствии с установленными графиками.

Кроме этого, у вас есть право написать письменное обращение в органы ПФУ, на которое они обязаны письменно ответить обычно в пределах 30 дней. Такое обращение можно подать лично, отправить по почте или через Интернет. В зависимости от поставленных в заявлении вопросов вы можете получить информацию о том, как именно рассчитана ваша пенсия, как рассчитан ваш стаж и зарплата, и на каких нормативных документах основывается принятое решение о вашей пенсии.

В случае несогласия с таким ответом или решением, вы всегда можете подать жалобу в областном управлении или в центральном аппарате ПФУ, а также обратиться в суд.

Источник: patrioty.org.ua.

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