Размер отчислений по выплате пенсии рассчитывается из суммы, остающейся после удержания всех налогов, сборов и единого взноса.

Часть украинских пенсионеров может остаться без полной пенсии. В частности, некоторые украинцы могут лишиться от 20% до 50% выплаты пенсии. Такое взыскание с пенсий может происходить при наличии у должников непогашенных долгов. Подробности об этом сообщили в Минюсте.

Суд может принять решение об отчислении части пенсии для покрытия долгов в течение определенного времени до их полного погашения. Такие взыскания обычно применяются, когда у пенсионера не хватает денег на банковских счетах или иного имущества, которое могло бы покрыть долг.

Размер отчислений с пенсии рассчитывается из суммы, остающейся после удержания всех налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Закон предусматривает следующие лимиты отчислений из пенсий украинцев:

Максимум 50% от размера пенсии может быть взыскано на следующие нужды: Содержание членов семьи (например, алименты);

Возмещение ущерба от краж имущества учреждений и организаций;

Возмещение ущерба, связанного с телесными повреждениями или смертью;

Возврат излишне выплаченных сумм заработной платы в законно установленных случаях. Максимум 20% от пенсионных выплат украинца могут быть использованы для других видов взысканий.

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