Щоб прискорити домашній Wi-Fi до належного рівня, спробуйте внести ці налаштування до свого маршрутизатора та інших пристроїв.

У цьому посібнику ми зосередимося на виправленні програмного забезпечення та змінах, які ви можете внести до існуючого обладнання для того, щоб прискорити домашній Wi-Fi.

Для початку спробуйте переключитися на мережу або купіть подовжувач Wi-Fi - це може прискорити домашній Wi-Fi.

Оновіть програмне забезпечення маршрутизатора. Ці оновлення виправляють помилки, можуть також включати підвищення продуктивності, а також додаткову підтримку нових пристроїв, представлених на ринку.

Змінити бездротовий канал.

Ось ще один спосіб, який можна спробувати з повільним Wi-Fi: змініть бездротовий канал. Це означає невелике налаштування частоти бездротового зв'язку, де транслюється сигнал Wi-Fi.

Ваш маршрутизатор повинен мати налаштування, що дозволяє змінювати канал, ймовірно, вказаний у розділі «Бездротовий зв'язок» або «Додатково» . Якщо ви не можете знайти його відразу, пошукайте вказівки в Інтернеті або в посібнику до маршрутизатора Wi-Fi.

Контролюйте пропускну здатність. Використання Wi-Fi може швидко зайняти доступну смугу пропускання, особливо при повільних з'єднаннях або з'єднаннях, якими користуються кілька людей. Тому, якщо ви щосили намагаєтеся досягти пристойної швидкості, спробуйте з'ясувати, що ще відбувається у вашій мережі.

Спробуйте перемістити меблі так, щоб між вашими пристроями та маршрутизатором домашнього Wi-Fi було якнайменше предметів (включаючи стіни).

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