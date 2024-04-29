Чтобы ускорить домашний Wi-Fi до должного уровня, попробуйте внести эти настройки в свой маршрутизатор и другие устройства.

В этом руководстве мы сосредоточимся на исправлениях программного обеспечения и изменениях, которые вы можете внести в существующее оборудование для того чтобы ускорить домашний Wi-Fi.

Для начала попробуйте переключение на ячеистую сеть или купите удлинитель Wi-Fi - это может ускорить домашний Wi-Fi.

Обновите программное обеспечение маршрутизатора. Эти обновления исправляют ошибки, а также могут включать повышение производительности, а также дополнительную поддержку новых устройств, представленных на рынке.

Изменить беспроводной канал.

Вот еще один способ, который можно попробовать с медленным Wi-Fi: измените используемый им беспроводной канал. Это означает небольшую настройку частоты беспроводной связи, на которой транслируется сигнал Wi-Fi.

Ваш маршрутизатор должен иметь настройку, позволяющую изменять канал, вероятно, указанную в разделе « Беспроводная связь» или «Дополнительно» . Если вы не можете найти его сразу, поищите инструкции в Интернете или в руководстве к маршрутизатору Wi-Fi.

Контролируйте пропускную способность. Использование Wi-Fi может быстро занять доступную полосу пропускания, особенно при медленных соединениях или соединениях, которыми пользуются несколько человек. Поэтому, если вы изо всех сил пытаетесь добиться приличной скорости, попробуйте выяснить, что еще происходит в вашей сети.

Попробуйте переместить мебель так, чтобы между вашими устройствами и маршрутизатором домашнего Wi-Fi было как можно меньше предметов (включая стены).

Последние новости Украины:

Обратите внимание: назван верный знак прослушивания смартфона.

Поменяйте пароли: всех абонентов "Киевстар" предупредили.

Как узнать, что телефон сломали: явные признаки и что делать.