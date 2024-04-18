Принято считать, что одними из главных признаков прослушивания смартфонов являются посторонние звуки, непонятные щелчки и эхо, но технологии не стоят на месте и этим активно пользуются мошенники.

Ведь все новые и новые технологии дарят негодяям возможность прослушивать смартфоны. К примеру, с помощью функции микрофон.

Специалисты советуют обратить внимание на такой признак – при использовании этой функции на экране смартфона появится едва заметная точка или эмблема микрофона. Итак, если эта точка или эмблема появились внезапно, это может означать, что гаджет прослушивается.

Контроль над микрофонами и камерами обычно достигается через распространение вредоносных приложений, незаметно получающих доступ к функциям гаджета. Следовательно, обязательно обращайте внимание на приложения, требующие доступа к микрофону, сообщениям, звонкам и т.д.

Назван верный знак, что ваш смартфон прослушивают.

Специалисты советуют зайти в настройки смартфона и посмотреть, какие приложения имеют разрешение на использование микрофона и запретить.

Также обратите внимание на быстроту разряда аккумулятора смартфона. Если время работы гаджета внезапно сократилось без каких-либо изменений в использовании, это может означать, что программа для прослушивания телефонных разговоров работает в фоновом режиме.

Назван верный знак, что ваш смартфон прослушивают.

Специалисты также призывают регулярно обновлять программы, приложения, мессенджеры. Это позволит обезопасить себя от действий посторонних лиц.

Также следует установить на смартфоне антивирус. Однако обращайте внимание на страну – происхождение.

Антивирус для смартфона не должен быть ни русским, ни китайским.

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