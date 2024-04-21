Многие приложения могут потреблять трафик даже в фоновом режиме, устройте ревизию и удалите старые, ненужные приложения, тормозящие работу устройства и интернета, вы можете заметно ускорить телефон.

Смартфон всегда под рукой и является основным источником выхода в интернет для большинства людей. Поэтому важно знать основные способы увеличения скорости интернета на телефоне, чтобы всегда иметь возможность пользоваться всемирной сетью максимально комфортно и оперативно.

Как ускорить мобильный интернет на Android:

В новых моделях смартфонов 4G является стандартом и активирован по умолчанию. Однако в старых телефонах может быть задан формат 3G, отличающийся более низкой скоростью передачи данных. Поэтому, если у вас старая модель смартфона, необходимо зайти в настройки и вручную выбрать новый формат подключения.

Многие приложения могут потреблять трафик даже в фоновом режиме. Устройте ревизию и удалите старые, ненужные приложения, тормозящие работу устройства и интернета.

Часть браузеров имеет упрощенный режим, при котором происходит сжатие страниц для увеличения скорости их загрузки. В большинстве случаев вы даже не заметите разницу, лишь на части сайтов может снизиться качество изображений или пропасть некоторые элементы.

Многие популярные приложения имеют облегченные, Lite версии. За счет более простого дизайна и функционала они позволяют добиваться хороших показателей производительности и увеличения скорости интернета.

Со временем каждое приложение накапливает много лишних данных, которые могут влиять на скорость его работы. Время от времени проводите очистку кэша, чтобы ускорить интернет на Android.

Помимо очистки кеша, важно также иногда перезагружать телефон, так как при слишком длинной беспрерывной работе он может начать тормозить.

Существует ряд приложений, которые могут увеличить скорость интернета за счет более оптимального использования всех процессов. Однако мнения пользователей на их счет расходятся. Некоторым они действительно помогают, тогда как другим могут наоборот, тормозить соединение. Попробуйте установить подобное приложение и проверьте, как оно заработает именно у вас.

Хотя сейчас мобильная сеть распространена очень широко даже в самых отдаленных селах, все равно в некоторых местах связь может быть хуже — в подъездах, лифтах, в некоторых частях квартир и т.д. Прежде, чем жаловаться на плохой интернет, попробуйте выбраться на открытый участок и проверить скорость там.

Если никакой из перечисленных советов не принес нужного результата, поговорите со своим провайдером по поводу того, как улучшить мобильный интернет, перейдя на более быстрый тарифный план.

Если не помогла даже смена тарифа, дело может заключаться в самом телефоне. Как и любая другая техника, со временем смартфон устаревает и начинает работать хуже. Возможно, стоит задуматься о смене устройства, а не об увеличении скорости мобильного интернета.

Последние новости Украины:

Обратите внимание: назван верный знак прослушивания смартфона.

Поменяйте пароли: всех абонентов "Киевстар" предупредили.

Как узнать, что телефон сломали: явные признаки и что делать.